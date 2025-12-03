Nesreča vozila Slovenske vojske, pet vojakov v bolnišnici

- FOTO: 24UR
Nesreča se je zgodila nekaj minut pred 15. uro. "Na kraj so bili napoteni policisti Postaje prometne policije Maribor, ki so po doslej zbranih obvestilih ugotovili, da je bilo med vožnjo v specialnem vozilu Slovenske vojske šest vojakov," so sporočili iz Policijske uprave Maribor.
Na kraju nesreče so vojakom prvo pomoč nudili reševalci, pet udeležencev pa so odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor. Po naših informacijah vojaki niso v smrtni nevarnosti.
"O prometni nesreči je bila obveščena tudi Vojaška policija," so sporočili mariborski policisti. Ker ogled kraja prometne nesreče in zbiranje obvestil še potekata, več podatkov ne moremo posredovati, dodajajo.
Po podatkih Prometnoinformacijskega centra je v rondoju Pesnica zaprt en prometni pas iz smeri Dragučove proti Šentilju, nastaja zastoj.
