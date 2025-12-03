Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Črna kronika

Nesreča vozila Slovenske vojske, pet vojakov v bolnišnici

Maribor, 03. 12. 2025 15.54 | Posodobljeno pred 6 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L.
Komentarji
59

V pesniškem rondoju pri Mariboru se je popoldne zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo samoudeleženo oklepno vozilo Valuk Slovenske vojske s šestimi vojaki, pet so jih odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor.

Nesreča se je zgodila nekaj minut pred 15. uro. "Na kraj so bili napoteni policisti Postaje prometne policije Maribor, ki so po doslej zbranih obvestilih ugotovili, da je bilo med vožnjo v specialnem vozilu Slovenske vojske šest vojakov," so sporočili iz Policijske uprave Maribor. 

Na kraju nesreče so vojakom prvo pomoč nudili reševalci, pet udeležencev pa so odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor. Po naših informacijah vojaki niso v smrtni nevarnosti.

Vojaki so se ponesrečili z oklepnim vozilom Valuk.
Vojaki so se ponesrečili z oklepnim vozilom Valuk. FOTO: Damjan Žibert

"O prometni nesreči je bila obveščena tudi Vojaška policija," so sporočili mariborski policisti. Ker ogled kraja prometne nesreče in zbiranje obvestil še potekata, več podatkov ne moremo posredovati, dodajajo.

Po podatkih Prometnoinformacijskega centra je v rondoju Pesnica zaprt en prometni pas iz smeri Dragučove proti Šentilju, nastaja zastoj.

prometna nesreča Slovenska vojska Pesnica poškodovani vojaki UKC Maribor
Naslednji članek

Lažni finančni svetovalec poskušal 60-letnico oškodovati za 37.000 evrov

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (59)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
rudikarel
03. 12. 2025 17.03
Naše ceste so kot bojno polje.
ODGOVORI
0 0
proofreader
03. 12. 2025 17.03
+1
Tonin je imel naročene nove Boxerje, pa je Golob preklical pogodbo in kupuje Patrije.
ODGOVORI
1 0
proofreader
03. 12. 2025 17.01
+1
Ne pozabimo, da so vojaki pripravljeni tudi umreti za vrhovno poveljnico obrambnih sil Musarjevo.
ODGOVORI
1 0
Janez23
03. 12. 2025 17.00
+1
Sedaj naj pred kamere stopijo levaki od Sukićke, Meseca, Goloba in še veterinar in naj razložijo zakaj so odpovedali že podpisan nakup oklepnikov Boxer. Kot vemo je Boxer 8x8, daljši, širši in veliko bolj stabilen, ima tudi ESP sitem, ki preprečuje prevračanje. Vojaki so se prevrnili v preko 30 let starem oklepniku 6x6 znamke Valuk, gre za kopijo oklepnika Pandur 6×6 APC, ki so ga Avstrijci zasnovali 1984 in je v 40 letih zastarel in ne nudi varnosti ne v transportu, ne proti izstrelkom.
ODGOVORI
1 0
myomy
03. 12. 2025 16.59
+1
"Ukrajinski vojaki v obkoljenem Mirnogradu: Spravite nas od tod, ali nam zagotovite oskrbo." Slovenski vojaki v grabnu: Spravite nas od tod, ali nam zagotovite oskrbo.
ODGOVORI
1 0
Blue Dream
03. 12. 2025 16.58
+3
Služba v vojski je na lastno odgovornost. Lako je tudi usodno. Ni jamranja in jokanja potem
ODGOVORI
3 0
piu
03. 12. 2025 16.55
+1
Tina se bo lotila opažanja na gradbišču, da pokrije nedosežene Golubove minimalne cilje in sicer najmanj 30 000 stanovanj....drugega dela itak nima...
ODGOVORI
1 0
myomy
03. 12. 2025 16.55
+6
A tile bi se radi borili proti Rusom? Ni čudno, da Rusi uporabljajo samo lopate.
ODGOVORI
6 0
piu
03. 12. 2025 16.58
+1
Rusi uporabljajo le vodko iz krompirja.......
ODGOVORI
2 1
Sionist
03. 12. 2025 16.53
+4
Tem klovnom vi pravite vojaki???? :)))
ODGOVORI
6 2
GUNDABAD
03. 12. 2025 16.51
-1
Čist po štajersko, ka boš ti men govoru, kdo bo vozu, a puni šmarnce😁😁😁😁
ODGOVORI
3 4
Blue Dream
03. 12. 2025 16.50
+2
Če bi bili zaposleni v piceriji se jim to nebi zgodilo
ODGOVORI
4 2
Trikrat cepljen
03. 12. 2025 16.50
-1
Pričakujem pojasnila ministra za obrambo v večernih poročilih.
ODGOVORI
1 2
Iqos
03. 12. 2025 17.00
Prav teb je treba poročat.
ODGOVORI
0 0
Sloale
03. 12. 2025 16.49
+1
Nimas kaj nesrece se dogajajo vsem. Mi je pa dva dni nazaj en pridirkal nasproti z eno veliko mrcino, cisto po mojem pasu, ce ne bi jaz odvil s ceste bi barvala oba. Nimas kaj se zgodi in dogaja
ODGOVORI
2 1
Jožajoža
03. 12. 2025 16.49
+1
In to je vojska.
ODGOVORI
5 4
dule100
03. 12. 2025 16.47
+0
Kako si pa lahko v Valuku poškodovan? Jih je zadel topovski izstrelek velikega kalibra, ali morda Tomahawk? 😂😂😂
ODGOVORI
3 3
myomy
03. 12. 2025 17.00
Lopata.
ODGOVORI
0 0
proofreader
03. 12. 2025 16.43
+8
Je kdo videl Sajovica odkar je obrambni minister?
ODGOVORI
10 2
dron
03. 12. 2025 16.46
-6
Zagovornik genocida ne tumbaj🐑
ODGOVORI
0 6
nemski_ovcar
03. 12. 2025 16.41
+0
A to so tisti katere so necivili tepli
ODGOVORI
2 2
nemski_ovcar
03. 12. 2025 16.40
+0
Čuvaj se vola in vojničkih kola...smo rekli včasih
ODGOVORI
1 1
Z O V
03. 12. 2025 16.35
+2
So bili privezani? Kakšno hitrost so imeli v prometu?
ODGOVORI
4 2
Infiltrator
03. 12. 2025 16.29
+0
Vojska? Prej taborniki !
ODGOVORI
10 10
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385