Črna kronika

Pri Medvodah umrl 69-letni kolesar iz Kanade

Medvode, 10. 10. 2025 18.42 | Posodobljeno pred 1 uro

Policijska uprava (PU) Ljubljana je bila v petek popoldne obveščena o smrti starejšega kolesarja, sicer Kanadčana. Policija informacije o dogodku še zbira, preverjajo tudi, ali je morda umrl zaradi nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja.

Danes, okoli 14. ure, so bili policisti obveščeni o dogodku na območju Medvod, v katerem je umrl 69-letni državljan Kanade.

Našitek
Našitek FOTO: Bobo

"Po do sedaj znanih podatkih se je s kolesom vozil po klancu navzgor iz smeri Trnovca proti Topolu, med vožnjo padel ter mrtev obležal na vozišču," so zapisali na PU Ljubljana.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka, med drugim v smeri, da je smrt osebe posledica nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja.

O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

