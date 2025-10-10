Pri Medvodah umrl 69-letni kolesar iz Kanade

Danes, okoli 14. ure, so bili policisti obveščeni o dogodku na območju Medvod, v katerem je umrl 69-letni državljan Kanade.

"Po do sedaj znanih podatkih se je s kolesom vozil po klancu navzgor iz smeri Trnovca proti Topolu, med vožnjo padel ter mrtev obležal na vozišču," so zapisali na PU Ljubljana.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka, med drugim v smeri, da je smrt osebe posledica nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja.

O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.