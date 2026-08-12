Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Pri mladoletniku našli pištolo, naboje, zeleno rastlino in beli prah

Grosuplje, 12. 08. 2026 10.49 pred 15 urami 1 min branja 60

Avtor:
M.V.
Hišna preiskava na območju Grosuplja

Grosupeljski policisti so na podlagi odredbe sodišča pri mladoletniku izvedli hišno preiskavo in našli orožje, strelivo in prepovedano drogo.

Zasegli so pištolo znamke CZ 85 B s pripadajočim nabojnikom in štirimi naboji kalibra devet milimetrov, kovinski bokser, 14 elektronskih cigaret z vsebino, za katero sumijo, da gre za prepovedano drogo, tehtnico, okoli dva grama posušene rastline, za katero sumijo, da je prepovedana droga konoplja, ter okoli 30 gramov belega prahu, za katerega sumijo, da je prepovedana droga kokain, so sporočili iz PU Ljubljana.

Policisti v delu zadeve vodijo prekrškovni postopek, prav tako pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah, dodajajo. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

hišna preiskava mladoletnik pištola droga

Po neuspešnem napadu na bankomat na travniku prijeli 51-letnega Hrvata

Nesreča pri raftanju na Soči: 37-letnik s helikopterjem v bolnišnico

24ur.com Med hišno preiskavo pri 28-letniku našli revolver
24ur.com 18-letnemu Dravograjčanu zasegli pištolo, smodnik, pirotehniko in drogo
24ur.com Med hišno preiskavo pri 66-letniku našli pištole, revolver, naboje ...
24ur.com 31-letniku zasegli brzostrelko, puškomitraljez in repetirno puško
24ur.com Hišni preiskavi v Kočevju: zasegli puško, pištolo in naboje
24ur.com Pri 20-letniku zasegli pištoli, pirotehniko in naboje
24ur.com Med hišno preiskavo našli pištolo s plinskimi naboji in prepovedano pirotehniko
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI60

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
flojdi
12. 08. 2026 18.13
..??ce je sum je lahko zelena rastlina tut petrsl
Odgovori
0 0
M1111
12. 08. 2026 17.57
Zdaj naj pa še njegove starše zasežejo, da njihovemu sončku ne bo dolgčas v zaporu ali v kakšnem zavodu, kamor sodijo taki mladoletniki.
Odgovori
+1
1 0
bohinj je zakon
12. 08. 2026 15.23
Mladi mafiozo. Vid ti njega.
Odgovori
+1
1 0
daedryk
12. 08. 2026 15.19
pa ne v prestolnem mestu no
Odgovori
+1
1 0
zajfa
12. 08. 2026 15.11
Ima podjetniško žilico v krvi; zdaj ga je treba samo spraviti nazaj na "pravo pot"; pot nategunstva v legalnih podjetniških vodah ala d.o.o. in s.p. in država bo ponosna nanj. Seveda se našim zavodom, ki bi naj bili odgovorni za tak miselni preskok ne ljubi ukvarjati s tem in jih raje zaprejo nekam za nekaj časa, ven pridejo pa še 10 krat hujši. Ker važen je vikend in ob petkih krajši delovnik.
Odgovori
+1
1 0
Buča hokaido
12. 08. 2026 15.00
Dva grama konoplje. In to je kaznivo?
Odgovori
-2
0 2
Wolfman
12. 08. 2026 14.15
Kaj bi svet pred takšnih otrok!
Odgovori
+3
3 0
Kimberley Echo
12. 08. 2026 13.55
Uuuu, ata bo hud. Pa ne zato, ker njegov sonček ima orožje in droge, ampak zato, ker so mu ga našli. Mlad, nadebuden podjetnik, država pa tako grdo ravna z njim.
Odgovori
+4
5 1
hapiness
12. 08. 2026 13.48
kolko smo zabredli kot družba. niti še ne polnoleten s takimi stvarmi. in pol se trudite da bi legalizirali konopljo. pol jo bodo pa že v 1. rezred oš nosili, sam malo tolk za lastno uporabo ne?!
Odgovori
+5
6 1
kekyooo
12. 08. 2026 17.14
ma ti si res en kekec. a smo na referendumu slučajno odločali o tem da bi prvošolčki lahko kadili travo ali je bilo govora o polnoletnih ljudeh ki imajo volilno pravico?
Odgovori
+1
1 0
giffig
12. 08. 2026 13.21
Zelena rastlina, hahahhahaha
Odgovori
+4
5 1
JanezNovakJohn
12. 08. 2026 13.17
Dobro je bil opremljen. Da ni član sekte?
Odgovori
+9
12 3
JanezNovakJohn
12. 08. 2026 13.20
Če je član sekte je zaščiten.
Odgovori
+6
9 3
Morgoth
12. 08. 2026 13.45
Moraš povedati katere sekte. No, bom jaz, Sekte Gibanje "Svoboda" 😉
Odgovori
+1
6 5
anabanana
12. 08. 2026 13.09
Staršiiiiii???????
Odgovori
+6
7 1
Pinokio
12. 08. 2026 13.46
Nezainteresirani za otrokovo dejavnost. Samo, da imajo mir pred njim.
Odgovori
+2
3 1
elektroncek
12. 08. 2026 12.59
kljukec bi vedel kaj je to beli prah in zelenje ... baje blo na tone tega v fotopubu
Odgovori
-2
4 6
Buča hokaido
12. 08. 2026 15.02
Baje .....
Odgovori
0 0
DOVOLJ
12. 08. 2026 12.46
Nasincudoviti ićkotiiiiiiii
Odgovori
+4
6 2
DOVOLJ
12. 08. 2026 12.45
Se en balkancek kateri je ves svoj ponos in idealozem črpal od svojega očeta najverjetneje zapornika. Cudoviti doprinos slovenski druzbi ni kej. Volilec levih in potencialni vodja SD-ja.
Odgovori
+4
8 4
JanezNovakJohn
12. 08. 2026 13.18
Oprosti, ampak Stevanović ni član SD.
Odgovori
+2
5 3
elektroncek
12. 08. 2026 12.43
a to je bil otrok iz onih "ogroženih" skupin ko ne placujejo vode elektrike in se kar naselijo na tvojo zemljo?
Odgovori
+12
13 1
Pinokio
12. 08. 2026 13.47
In redno vsak mesec prejemajo socialno pomoč!
Odgovori
+4
4 0
sakala1
12. 08. 2026 12.37
a je to bolje kot telefon sprašujem starše?
Odgovori
+2
2 0
NotMe
12. 08. 2026 12.35
Pico je pekel pa stresel moko in baziliko. Včeraj pa gledal Botra in se vzivel v stil življenja
Odgovori
+7
8 1
alien number 9
12. 08. 2026 12.32
kakšnih 10 let mu nebi škodilo
Odgovori
+10
11 1
Gutenberg
12. 08. 2026 13.04
10 let gulaga, ne pa našega novega hotela.
Odgovori
+4
6 2
OmniLiberalec42
12. 08. 2026 13.06
In po tvojem mnenju bo po teh desetih letih zrel za vključitev v družbo? jaz nebi rekel.
Odgovori
+3
3 0
nebel
12. 08. 2026 12.29
Mali opremljen za vse slučaje.
Odgovori
+5
6 1
Pinokio
12. 08. 2026 13.49
Samo še baterija, nož in dvo litrska plastenka vode mu manjkata.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Čeprav je ni omenil v oporoki, je po njegovi smrti podedovala vse
Kako vzgojiti otroka, ki zna reči ne
Kako vzgojiti otroka, ki zna reči ne
Družina Schumacher delila veselo novico: Ralf Schumacher bo prvič dedek
Družina Schumacher delila veselo novico: Ralf Schumacher bo prvič dedek
Manj kot 10 minut in samo 3 sestavine: mini bananine palačinke
Manj kot 10 minut in samo 3 sestavine: mini bananine palačinke
zadovoljna
Portal
Nov moški v življenju hrvaške pevke? Fotografije sprožile val ugibanj
Sončev mrk prinaša usodne preobrate za dve astrološki znamenji
Sončev mrk prinaša usodne preobrate za dve astrološki znamenji
Tako lepa je znana Slovenka, ko zjutraj pije kavo
Tako lepa je znana Slovenka, ko zjutraj pije kavo
Kopalke, ki oblikujejo pas in skrijejo trebušček – najboljši kroji za močnejše
Kopalke, ki oblikujejo pas in skrijejo trebušček – najboljši kroji za močnejše
vizita
Portal
Vsi govorijo o 'fibermaxxingu': koliko vlaknin v resnici potrebujemo in kaj se zgodi, če jih zaužijemo preveč?
Starejši od 50 let bi morali uživati ta vitamin: ščiti pred osteoporozo, izboljšuje spomin in podaljšuje življenje
Starejši od 50 let bi morali uživati ta vitamin: ščiti pred osteoporozo, izboljšuje spomin in podaljšuje življenje
Slovenski oftalmologi svarijo pred poškodbami vida med Sončevim mrkom
Slovenski oftalmologi svarijo pred poškodbami vida med Sončevim mrkom
Samopoškodovalne misli: zakaj se pojavijo in kaj pomenijo
Samopoškodovalne misli: zakaj se pojavijo in kaj pomenijo
cekin
Portal
Najdražje napake generacije 40+: ena vas lahko stane mirne starosti
Sanjate o prvem razredu? Takole v resnici izbirajo potnike za nadgradnjo
Sanjate o prvem razredu? Takole v resnici izbirajo potnike za nadgradnjo
Ostajate samo zaradi plače? Morda je čas za veliko karierno odločitev
Ostajate samo zaradi plače? Morda je čas za veliko karierno odločitev
Želela je sina peljati na prve počitnice v tujino, zato je ukrepala
Želela je sina peljati na prve počitnice v tujino, zato je ukrepala
moskisvet
Portal
Zaroka v raju: Kdo je moški, ki je osvojil eno najlepših žensk na svetu?
Legenda Manchester Uniteda ima rešitev za Šeška: predlaga zvezdnika Chelseaja za 65 milijonov
Legenda Manchester Uniteda ima rešitev za Šeška: predlaga zvezdnika Chelseaja za 65 milijonov
Želite električno kolo s subvencijo? Denarja skoraj ni več
Želite električno kolo s subvencijo? Denarja skoraj ni več
Policisti mislili, da so našli truplo: v kovčku jih je čakala erotična lutka
Policisti mislili, da so našli truplo: v kovčku jih je čakala erotična lutka
dominvrt
Portal
Kompostni čaj za rastline: kako ga pripraviti in ali res pomaga vrtu
Vaš pes nenehno prosi za hrano? Štirje možni razlogi
Vaš pes nenehno prosi za hrano? Štirje možni razlogi
Namesto peska milijoni steklenih kamenčkov: neverjetna zgodba plaže, ki jo je ustvarilo smetišče
Namesto peska milijoni steklenih kamenčkov: neverjetna zgodba plaže, ki jo je ustvarilo smetišče
Zakaj je madež pudra tako težko odstraniti?
Zakaj je madež pudra tako težko odstraniti?
okusno
Portal
Ko vam je zaradi vročine slabo in nimate apetita: to jejte, da ne obremenite želodca
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
Biskvitno pecivo s sadjem, ki vedno uspe - tudi največjim začetnikom
Biskvitno pecivo s sadjem, ki vedno uspe - tudi največjim začetnikom
Zdrav zajtrk za vitkejšo postavo: dodajte eno pest tega sadeža
Zdrav zajtrk za vitkejšo postavo: dodajte eno pest tega sadeža
voyo
Portal
Srečen dan mrtvih
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Za Eliso: Primer Claps
Za Eliso: Primer Claps
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897