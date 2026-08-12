Pri mladoletniku našli pištolo, naboje, zeleno rastlino in beli prah

Zasegli so pištolo znamke CZ 85 B s pripadajočim nabojnikom in štirimi naboji kalibra devet milimetrov, kovinski bokser, 14 elektronskih cigaret z vsebino, za katero sumijo, da gre za prepovedano drogo, tehtnico, okoli dva grama posušene rastline, za katero sumijo, da je prepovedana droga konoplja, ter okoli 30 gramov belega prahu, za katerega sumijo, da je prepovedana droga kokain, so sporočili iz PU Ljubljana.

Policisti v delu zadeve vodijo prekrškovni postopek, prav tako pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah, dodajajo. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.