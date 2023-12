Pri mladoletniku zasegli kar 170 kosov pirotehnike

Policisti so o kršitvi mladoletnika obvestili njegove starše in pirotehnične izdelke zasegli. Z obdolžilnim predlogom bodo obveščali pristojno okrajno sodišče.

Kot so sporočili s PU Kranj, so bioli tržiški policisti včeraj okoli 17.45 obveščeni o motečem pokanju petard v strnjenem naselju. Na klic so se nemudoma odzvali in izsledili mlajšega mladoletnika, ki je imel pri sebi več kot 170 kosov različnih pirotehničnih izdelkov.

Pri nas je pirotehnične izdelke kategorije F1 dovoljeno prodajati le med 19. in 31. decembrom, in še to samo starejšim od 14 let. Uporabljati jih je dovoljeno samo od 26. decembra do vključno 1. januarja, pri čemer jih morajo otroci uporabljati pod nadzorom staršev ali skrbnikov. Pri tem poudarjajo, da posest in uporaba petard vseh oblik in moči v Sloveniji ni dovoljena.

Vsi pirotehnični izdelki, ki so naprodaj v Sloveniji, morajo biti ustrezno označeni in opremljeni z deklaracijo v slovenskem jeziku, da je zagotovljena sledljivost, spomnijo policisti. Zaradi kršitev lahko posamezniku izrečejo globo v razponu od 400 do 1200 evrov ter mu zasežejo pirotehnične izdelke, četudi niso njegova last, opozarjajo policisti.