Pri montaži klime padel osem metrov v globino

Na območju Bežigrada v Ljubljani se je včeraj zgodila nesreča pri delu. Nesreča se je zgodila okoli 13.30, ko je delavec pri montaži klime padel z višine okoli osmih metrov na tla. Po dosedaj zbranih obvestilih in ugotovitvah ogleda pri delu ni uporabljal zaščitne opreme. Pri padcu se je hudo telesno poškodoval, zato so ga z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski UKC, njegovo življenje pa je ogroženo, so sporočili policisti.

O dogodku so obvestili tudi delovnega inšpektorja, ki se je ogleda udeležil skupaj z državno tožilko in preiskovalno sodnico. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno tožilstvo.