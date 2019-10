'Pri morilcu je šlo za hudo osebnostno patologijo, za občutek, da mu stvari pripadajo'

"Ljubosumlje je čustvo, ki je bilo tukaj prevladujoče, ker gre za trikotnik, v katerem so se znašli dekle, partner in bivši partner. Zadeva pa je šla močno čez rob. Sklepamo lahko, da je pri tem morilcu šlo za hudo osebnostno patologijo, gre za občutek, da mu stvari pripadajo. Zelo verjetno je občutil, da mu je to dekle pripadalo in da mu jo je nekdo vzel," je v oddaji 24UR ZVEČER dejal klinični psiholog dr. Tristan Rigler .

Po njegovem je v celotni zgodbi ključnih več elementov. "Prišlo je namreč do spora med bivšim in sedanjim partnerjem, nekako smo iz tega sklepali, da se je zadeva omilila, drugi moment pa je bil ta, ko je prišel ta bivši partner v hišo, v kateri je nekoč živel, in naletel na dekletovega očeta. V tem trenutku je prišlo do nekakšnega zapleta, do narcisističnega besa in narcisistične rane, ker se je zelo verjetno počutil tako ponižanega, da je šel po orožje in dokaj hladnokrvno ubil celotno družino in se maščeval," je pojasnil Rigler. Na koncu smo lahko videli še razplet, da se je morilec sam odpravil na policijo in hladnokrvno prijavil svoje dejanje.

V kolikšni meri pa je bilo odločilno tudi to, da so bili vpleteni mladi posamezniki? "Pri mladih ljudeh pogosto naletimo na to, da slabše predvidevajo posledice svojih dejanj, da jih bistveno bolj vodijo čustva, impulzi, sploh če to kombiniramo z uporabo psihoaktivnih snovi, med katere sodijo tudi alkohol, prepovedane substance," je izpostavil Rigler. Na prognozo za takšno dejanje pa vpliva tudi preteklo vedenje. Bivši partner, ki je zakrivil umor, je imel namreč v preteklosti že določene težave z zakonom. "Retrogradno potem ugotavljamo, da zanj mogoče ni bilo tako nenavadno, da je izvedel dejanja, ki niso v skladu z normami in socialnimi pričakovanji,"je k temu dodal sogovornik.

Zelo zanimivo vprašanje pa je tudi to, od kje je izvirala njegova vztrajnost, saj je splezal čez balkon, da je lahko na koncu pokončal še nekdanje dekle in njenega sedanjega partnerja. Kot je pojasnil Rigler, to sodi v kontekst že omenjenega besa."On si je zelo verjetno zadal to kot cilj, ki ga bo izpeljal za vsako ceno. Ne vemo sicer, ali so bili ti družinski člani del njegovega cilja ali so ga ovirali na poti do njega. Ampak zelo očitno je bil to njegov cilj, ki ga je na žalost tudi izpeljal," je še zaključil Rigler.