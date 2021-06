Pri moškem, ki je bil več let nasilen do žene, našli orožje in 263 nabojev

Policisti PP Rače so v soboto ob 17.55 odvzeli prostost in pridržali občana z območja občine Hoče-Slivnica, ki je več let izvajal psihično in fizično nasilje nad svojo ženo. Prav tako je njej in sinu grozil z ubojem, v kolikor bi ga zapustila, sporočajo s PU Maribor.

Policija je pridobila informacijo, da osumljenec nezakonito poseduje orožje, zato so 7. junija na podlagi odredbe pristojnega sodišča pri moškem opravili hišno preiskavo. Našli in zasegli so strelno orožje, gre za samokres M57 z nabojnikom, in 263 nabojev, več kosov pirotehničnih izdelkov, natančneje petard znamke Pirat, in posušene rastlinske delce, za katere Policija sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo.