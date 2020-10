Pri Naklem trčila avtobus in avto, v Ljubljani vozilo zapeljalo z mostu

Policisti in gasilci imajo te dni polne roke dela - konec tedna kot kaže mineva v znamenju prometnih nesreč, ki so jim pogosto botrovali zdrsi s cestišča.

Še eno prometno nesrečo s telesnimi poškodbami pa so gorenjski policisti obravnavali v petek, ko je voznik zaradi nepravilnega premika trčil v peško in jo lažje poškodoval.

V drugi smeri vožnje proti Ljubljani pa sta na avtocesti pri Naklem trčila avtobus in osebni avtomobil. "Po prvih podatkih je lažje poškodovana ena oseba, ogled na kraju nesreče pa še poteka," je sporočil predstavnik za odnose z javnostmi PU Kranj Bojan Kos . Policisti ob tem še opozarjajo na prilagojeno hitrost vožnje, ustrezno varnostno razdaljo in veliko mero zbranosti za volanom.

Gorenjski prometni policisti so danes zjutraj obravnavali že dve prometni nesreči. Na gorenjski avtocesti pri Brezjah sta med vožnjo proti Karavankam trčila dva osebna avtomobila. Nastala je materialna škoda, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.

O dveh nesrečah poročajo tudi z območja Ljubljane, eni pa z območja Divače.

Včeraj ob 18.51 je na Tivolski cesti v Ljubljani voznik z vozilom zletel s ceste in podrl reklamni pano. Gasilci Gasilske brigade (GB) Ljubljana so odklopili akumulator in zavarovali kraj dogodka.

Ob 20.51 pa je na Cesti Dolomitskega odreda v Ljubljani osebno vozilo zapeljalo z vozišča, trčilo v ograjo mostu ter pristalo na travniku pod mostom in pred protipoplavnim kanalom. Gasilci GB Ljubljana so protinaletno, prometno in požarno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, pregledali vozilo in okolico ter odstranili poškodovano ograjo z vozišča in pločnika. Poškodovano osebo so na kraju oskrbeli reševalci NMP Ljubljana. Gasilci so tudi osvetljevali okolico do dokončanja policijskega postopka, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Na avtocestnem izvozu Senožeče (občina Divača) je medtem voznik z osebnim vozilom včeraj ob 10.24 zapeljal s cestišča ter se prevrnil. Ena oseba se je poškodovala. Reševalci NMP Sežana so jo oskrbeli in prepeljali v izolsko bolnišnico. Gasilci ZGRS Sežana in PGD Senožeče so zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem in avtovleki ter odklopili akumulator.

Zapeljala v potok

Podobni nesreči pa sta se včeraj zgodili tudi v Zagorju ob Savi in Komendi.

Ob 14.58 je na regionalni cesti Zagorje–Trojane, v naselju Loke pri Zagorju (občina Zagorje ob Savi), osebno vozilo zdrsnilo v potok in obstalo na strehi. Gasilci PGD Trbovlje - mesto in PGD Zagorje so vozilo postavili na kolesa, dvignili iz potoka, izklopili akumulator, zavarovali kraj dogodka, dve lažje poškodovani osebi pa predali v oskrbo NMP Zagorje. Cesta je bila v času intervencija zaprta.

Ob 13.06 pa je v naselju Mlaka (občina Komenda) osebno vozilo zapeljalo v potok. Posredovali so gasilci iz PGD Kamnik in Moste. Zavarovali so kraj dogodka, preprečili iztekanje motornih tekočin, namestili pivnike v potok, izmerili pH vrednost vode, odklopili akumulator na vozilu in izvleki vozilo iz vode na cestišče. Poškodovanih oseb ni bilo.