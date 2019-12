Pri nasilnem 59-letniku našli bojno delujoči MP 40

Med leti 1940 in 1945 so v Nemčiji proizvedli več kot milijon primerov MP 40.

Policisti so opravili intervencijo zaradi obvestila, da pijani 59-letnik žali svojo partnerico. Pri tem so v preiskavi na domu osumljenega našli puško MP 40, skupaj z 29 naboji kalibra 9 milimetrov. Pri kriminalistično tehničnem pregledu orožja so ugotovili, da je avtomatska puška še vedno bojno delujoča.

Zoper osumljenega bodo policisti podali kazensko ovadbo, so mu pa zaradi kršitve javnega reda in miru oz. nedostojnega vedenja do partnerice, že izdali plačilni nalog in izreki globo v višini 625 evrov.