Pri Novem mestu trčili osebni vozili in tovorno vozilo, ena oseba umrla

Uprava RS za zaščito in reševanje poroča, da se je v občini Novo mesto v četrtek ob 21.43 zgodila prometna nesreča. Na cesti Novo mesto–Metlika pri naselju Dolnja Težka Voda sta trčili dve osebni vozili in tovorno vozilo. Na kraju so posredovali gasilci GRC Novo mesto.

Gasilci so zavarovali kraj dogodka, odklopili dva akumulatorja, s tehničnim posegom iz vozila rešili tri osebe ter pomagali pri prenosu do reševalnega vozila in oživljanju. Z razsvetljevanjem so pomagali tudi Policiji, nevtralizirali razlite motorne tekočine in pomagali pri odstranitvi vozil avtovleki.

Reševalci nujne medicinske pomoči Novo mesto so na kraju oskrbeli štiri osebe in jih pripeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Ena oseba je preminula, Poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Dežurni delavec cestnega podjetja je poskrbel za zavarovanje kraja dogodka s prometno signalizacijo. Zaradi zapore ceste je poskrbel tudi za obvoz in očistil cestišče. Cesta je bila več ur zaprta.