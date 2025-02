Pri obnavljanju zgradbe se je zrušil strop, dva delavca huje poškodovana

Ljubljanski policisti so bili v soboto okoli 9. ure zjutraj obveščeni o delovni nesreči. Kot so ugotovili, se je pri obnavljanju zgradbe zrušil strop in poškodoval dve osebi.

Oba delavca sta v nesreči utrpela hujše poškodbe, reševalci so ju odpeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana. Po doslej znanih podatkih njuno življenje sicer ni ogroženo.

Policisti vse okoliščine nesreče še preverjajo in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.