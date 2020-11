Pri obrezovanju drevja padel s podesta in umrl

V podjetju z območja Slovenske Bistrice se je smrtno ponesrečil 63-delavec. Skupaj s še enim delavcem sta obrezovala drevje, ko mu je spodrsnilo, da je padel s podesta v strugo tamkajšnjega potoka. Poškodbe so bile žal usodne in je na kraju umrl. Policisti in kriminalisti še preiskujejo okoliščine nesreče.

V torek dopoldne se je na območju Slovenske Bistrice zgodila nesreča pri delu s smrtnim izidom. "Delavca sta obrezovala drevje. Med delom je 63-letnemu delavcu, ki je stal na podestu, spodrsnilo, zaradi česar je padel preko roba podesta v strugo tamkajšnjega potoka. Ob tem se je tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl," so sporočili s Policijske uprave Maribor. Policisti in kriminalisti še preiskujejo okoliščine nesreče, so še dodali.