Pri omejitvi 110 vozil 206 km/h in si prislužil 1200 evrov kazni

Štiri ure nadzora in 52 prehitrih voznikov – to je bilanca nedeljske policijske akcije na pomurski avtocesti. Kar trije so si z divjanjem prislužili 1200 evrov globe in devet kazenskih točk. Med njimi je izstopal voznik osebnega avtomobila, ki mu je radar nameril hitrost 206 kilometrov na uro, kar je skoraj 100 km/h več od najvišje dovoljene hitrosti.

Policisti so v nedeljo na pomurski avtocesti v zgolj štiriurnem poostrenem nadzoru zaznali kar 52 prekoračitev hitrosti. Med kršitelji je izstopal voznik osebnega vozila, pri katerem se je merilec ustavil pri 206 kilometrih na uro. Ob tem naj spomnimo, da je najvišja dovoljena hitrost na omenjeni avtocesti 110 km/h. Prehitremu vozniku so izrekli globo 1200 evrov in ji dodali še devet kazenskih točk. Enako kazen sta dobila še dva voznika, ki sta hitrost prav tako prekoračila za več kot 60 km/h, je sporočila predstavnica PU Murska Sobota Suzana Rauš. Vsem trem so ponudili tudi elektronski alkotest, ki pa ni pokazal prisotnosti alkohola. "Na avtocestah je hitrost pogosto zelo velika in je tesno povezana z najhujšimi posledicami, ki nastanejo ob prometni nesreči, zato svetujemo, vozite previdno in v skladu s prometnimi predpisi," je zaključila Suzana Rauš.