Pri osumljencu, ki se je izdajal za uradno osebo, našli 2000 nabojev

Policisti so na Ptuju opravili hišno preiskavo pri moškem, ki ga sumijo groženj in izdajanja za uradno oziroma vojaško osebo. Pri njem so našli 2000 nabojev, zračno puško ter pištolo, za katero sicer poseduje dovoljenje. Sledi kazenska ovadba.

icon-expand Zaseženi naboji FOTO: PU Maribor Policisti so na obočju Ptuja na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri slovenskem državljanu, ki ga sumijo izrekanja groženj in izdajanja za uradno ali vojaško osebo. Našli in zasegli so približno 2000 nabojev kalibra devet milimetrov, nabojnik z devetimi naboji kalibra 7,65 milimetra, pištolo kalibra 9x19, za katero je moški sicer posedoval dovoljenje, ter zračno puško, je sporočila predstavnica Policijske uprave Maribor. "Zoper osumljenega sledi kazenska ovadba zaradi suma storitve omenjenih kaznivih dejanj ter prekrškovni postopek po Zakonu o orožju," je dodala.