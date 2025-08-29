Svetli način
Pri otroškem animatorju in učitelju verouka našli posnetke spolnih zlorab otrok

Ljubljana/Škofja Loka, 29. 08. 2025 10.10

K.H. , STA
Gorenjski policisti so podali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje iz poglavja dejanj zoper spolno nedotakljivost. Po informacijah Dnevnika je policija ovadila otroškega animatorja in učitelja verouka iz Gorenjske, ki naj bi prek spleta posredoval posnetke spolnih zlorab otrok.

Na Policijski upravi (PU) Kranj so za časnik Dnevnik potrdili le, da je sektor kriminalistične policije PU Kranj julija "na pristojno okrožno državno tožilstvo v Kranju podal kazensko ovadbo za kaznivo dejanje iz poglavja kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost".

Po informacijah Dnevnika pa gre za učitelja verouka, pisca otroške poezije ter dolgoletnega otroškega animatorja, ki je deloval v vrtcih in osnovnih šolah na območju Škofje Loke. "Osumljeni kaznivega dejanja, ki je tudi novinar enega od slovenskih medijev s poudarkom na negovanju krščanskih duhovnih temeljev družbe in oče več otrok, naj bi glede na srhljive informacije našega vira v računalniku, ki naj bi ga hranil v kleti družinske hiše, posedoval več posnetkov spolnih zlorab otrok," so zapisali na Dnevniku

Glede na informacije vira časnika naj bi v računalniku, ki naj bi ga hranil v kleti družinske hiše, imel več posnetkov spolnih zlorab otrok. Posnetke naj bi na temnem spletu tudi posredoval. Ni še znano, čigavi otroci so na posnetkih, ki jih je osumljeni hranil v svojem računalniku in posredoval prek temnega spleta, še piše Dnevnik

