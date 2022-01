Na otroškem vozičku so popustile zavore (fotografija je simbolična).

"Ugotovili so, da je popustila zavora na otroškem vozičku, ki se je z otrokom zapeljal v jezero," nam je pojasnil predstavnik PU Kranj Bojan Kos. Kot je dodal, so otroka potegnili iz jezera in ga preoblekli. "Z njim je vse v redu," je še sporočil Kos.