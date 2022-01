Pri padcu med smučanjem na Kaninu se je poškodoval otrok

Ob 11.25 so novogoriške policiste iz Regijskega centra za obveščanje Nova Gorica obvestili o nesreči na smučišču Kanin: med smučanjem je padla in se poškodovala mlajša smučarka iz Hrvaške. Poškodovala naj bi si hrbtenico. Reševalci na smučišču so poškodovanko oskrbeli, nato pa so jo prevzeli člani dežurne ekipe reševalcev Helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) z Brnika in jo z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana, so sporočili iz PU Nova Gorica.

Glede na dosedanja ugotovljena dejstva so bovški policisti tujo krivdo izključili.