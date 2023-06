Pri padcu v plezalni steni Gradiške ture umrl plezalec

V petek okoli 13.30 se je v plezalni steni Gradiške ture v občini Vipava pri padcu poškodoval plezalec. Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, so mu gorski reševalci GRS Tolmin – skupina Ajdovščina in GRS Ljubljana na kraju dogodka nudili prvo pomoč, vendar je plezalec kljub temu podlegel poškodbam.

Posredoval je tudi helikopter Letalske policijske enote skupaj z dežurno ekipo GRS na Brniku. Na kraju so bili še reševalci Nujne medicinske pomoči Ajdovščina in Policija.