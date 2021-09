Pri padcu z mestnega obzidja na Krku umrl 11-letni deček

Del obzidja, s katerega je padel 11-letnik, velja za eno najpriljubljenejših in najbolj obljudenih razglednih točk za turiste, ki obiskujejo največji hrvaški otok. Kot so očividci tragedije povedali za Novi list, so poskušali številni priti do ponesrečenca, ki je padel na skale pod obzidjem, a so bili neuspešni. Na pomoč je z barko priskočil domačin, ki je bil slučajno v bližini. 11-letnika je odnesel na barko in odplul do obale, kjer je težko poškodovanega otroka prevzelo osebje nujne medicinske pomoči.

Po poročanju Novega lista so mu na kraju nudili nujno medicinsko pomoč in ga prepeljali v reški klinični center, kjer pa je zaradi hudega padca z okrog desetih metrov višine podlegel poškodbam.