Pri počivališču trčil v več prometnih znakov, eden poškodoval parkirano vozilo

Eden izmed prometnih znakov je priletel tudi v parkirano tovorno vozilo na počivališču in ga poškodoval. "Policisti so voznika v nadaljevanju izsledili. Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, ki ga je odklonil," so sporočili iz Policijske uprave Kranj.

Policisti zoper prekrškarja vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa.