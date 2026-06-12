Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Pri počivališču Zima umrl 49-letni češki voznik tovornjaka

Maribor, 12. 06. 2026 06.46 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Policija

V četrtkovi prometni nesreči na avtocesti v bližini počivališča Zima je umrl češki voznik tovornega vozila, ki je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo trčil v tovorno vozilo, ki je stalo v koloni.

Nesreča, v kateri so bila udeležena tri tovorna vozila, se je zgodila malo pred 14. uro na avtocesti v smeri Maribora.

"49-letni voznik tovornega vozila, državljan Češke, je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo trčil v tovorno vozilo, ki je pred njim stalo v koloni, le-tega je odbilo v še eno tovorno vozilo. Vozilo povzročitelja je zagorelo, voznik je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl," so dan po nesreči sporočili s Policijske uprave Celje.

To je letošnja deveta smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje.

Voznike znova opozarjamo, da bo do predvidoma konca avgusta zaradi del na avtocesti promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami potekal po enem prometnem pasu v vsako smer, zaradi česar je pričakovati zastoje. Vozniki naj še posebej skrbno upoštevajo cestnoprometno signalizacijo ter vozijo previdno in strpno, opozarjajo na PU Celje.

Po hudi nesreči v Zrkovcih umrl 24-letni voznik

24ur.com V prometni nesreči umrl 48-letni voznik tovornega vozila
24ur.com V prometni nesreči med Litijo in Zagorjem umrl 85-letnik
24ur.com 49-letni Slovenec povzročil smrtno nesrečo na hrvaški avtocesti
24ur.com V prometni nesreči umrl 51-letni voznik traktorja
24ur.com Na pomurski avtocesti umrl 73-letni voznik
24ur.com V koprskem pristanišču 26-letni voznik do smrti zbil pešca
24ur.com V nesreči na hitri cesti med Podtaborom in Tržičem umrl 54-letnik
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
bibaleze
Portal
Bogata dedinja, ki je mater tožila na sodišču
Prednosti nošenja rabljenih oblačil za otroke
Prednosti nošenja rabljenih oblačil za otroke
Živel sem z 10 ženami in 30 otroki
Živel sem z 10 ženami in 30 otroki
Mir, plaže in narava: zato je Vrgada odlična za družinski oddih
Mir, plaže in narava: zato je Vrgada odlična za družinski oddih
zadovoljna
Portal
Tako je Marinela videti po operaciji prsi
Dnevni horoskop: Ovne čaka presenečenje, škorpijoni se bodo soočili z resnico
Dnevni horoskop: Ovne čaka presenečenje, škorpijoni se bodo soočili z resnico
Poletne obleke, ki bodo zaznamovale letošnje poletje
Poletne obleke, ki bodo zaznamovale letošnje poletje
Slovenka navdušila v centru Ljubljane
Slovenka navdušila v centru Ljubljane
vizita
Portal
Mož jo je zapustil potem, ko se je odločila za mastektomijo
Največji sovražnik vitke postave v 50. letih
Največji sovražnik vitke postave v 50. letih
Stalna utrujenost ni normalna: 5 bolezni, ki se lahko skrivajo v ozadju
Stalna utrujenost ni normalna: 5 bolezni, ki se lahko skrivajo v ozadju
Kako pravočasno prepoznati nevarne spremembe na nohtih
Kako pravočasno prepoznati nevarne spremembe na nohtih
cekin
Portal
Več kot 18.000 evrov za kvadratni meter: cene v teh mestih ušle nadzoru (in še rastejo)
Milenijci so verjeli, da bodo tako obogateli. A so se ušteli
Milenijci so verjeli, da bodo tako obogateli. A so se ušteli
Konec junija upokojence čaka dodatno izplačilo
Konec junija upokojence čaka dodatno izplačilo
Pomembna odločitev tik pred dopusti. Ste tudi vi v dilemi?
Pomembna odločitev tik pred dopusti. Ste tudi vi v dilemi?
moskisvet
Portal
Moja koža je porumenela: posledice, ki jih ni pričakoval
Facebook ve več o vas, kot si mislite
Facebook ve več o vas, kot si mislite
Prvih 40 dni po smrti: kaj naj bi se dogajalo z dušo
Prvih 40 dni po smrti: kaj naj bi se dogajalo z dušo
Največja napaka pri parkiranju med nevihto: lahko uniči vaš avto
Največja napaka pri parkiranju med nevihto: lahko uniči vaš avto
dominvrt
Portal
Ste opazili deformirane liste na ribezu? To je najverjetnejši krivec
Pozabite na plesen: trije triki za vedno čist pralni stroj
Pozabite na plesen: trije triki za vedno čist pralni stroj
'Začeli so nas ignorirati': Luka iskreno o slabi izkušnji z montažno hišo
'Začeli so nas ignorirati': Luka iskreno o slabi izkušnji z montažno hišo
Nevidni uničevalci vrta: tako prepoznate strune, preden vam pojedo pridelek
Nevidni uničevalci vrta: tako prepoznate strune, preden vam pojedo pridelek
okusno
Portal
5-minutni zajtrk, ki je osvojil splet
5 ključnih napak pri domači pici, zaradi katerih ni 'kot v Italiji'
5 ključnih napak pri domači pici, zaradi katerih ni 'kot v Italiji'
Poletne sladice naših bralcev, ki so kot ustvarjene za vikend sladkanje
Poletne sladice naših bralcev, ki so kot ustvarjene za vikend sladkanje
Kaj kuhati v nedeljo? 5 jedi, ki jih radi kuhamo junija
Kaj kuhati v nedeljo? 5 jedi, ki jih radi kuhamo junija
voyo
Portal
Ja, Chef!
Sanjski moški Avstralija
Sanjski moški Avstralija
NeRealno
NeRealno
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1758