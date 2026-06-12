Pri počivališču Zima umrl 49-letni češki voznik tovornjaka

Nesreča, v kateri so bila udeležena tri tovorna vozila, se je zgodila malo pred 14. uro na avtocesti v smeri Maribora.

"49-letni voznik tovornega vozila, državljan Češke, je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo trčil v tovorno vozilo, ki je pred njim stalo v koloni, le-tega je odbilo v še eno tovorno vozilo. Vozilo povzročitelja je zagorelo, voznik je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl," so dan po nesreči sporočili s Policijske uprave Celje.

To je letošnja deveta smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje.