Pri podiranju dreves umrl 44-letnik

V soboto nekaj pred 9. uro so bili novomeški policisti obveščeni o delovni nesreči v naselju Zalog. Na kraju so ugotovili, da je 44-letnik podiral smreko, ki jo je pred tem navezal na drugo drevo. Ko je prežagal deblo na višini približno enega metra, se je drevo prevrnilo tako, da je odžagani del oškodovanca zadel in stisnil ob steno drvarnice, ki je postavljena v neposredni bližini drevesa.

Zaradi tega je oškodovanec utpel tako hude poškodbe glave in prsnega koša, da je na kraju umrl.

Pokojni pri delu ni uporabljal varnostne oziroma zaščitne opreme. Tuja krivda je bil za ogledom kraja dogodka izključena. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.