Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Črna kronika

Pri podiranju dreves umrl 44-letnik

Novo mesto, 27. 10. 2025 13.45 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
U.Z.
Komentarji
0

V naselju Zalog na območju PU Novo mesto se je zgodila delovna nesreča. 44-letnik je podiral smreko, ki jo je pred tem navezal na drugo drevo. Ko je prežagal deblo, se je drevo prevrnilo tako, da ga je odžagani del zadel in stisnil ob steno drvarnice, ki stoji v neposredni bližini drevesa. Pri tem je utrpel tako hude poškodbe, da je na kraju umrl.

V soboto nekaj pred 9. uro so bili novomeški policisti obveščeni o delovni nesreči v naselju Zalog. Na kraju so ugotovili, da je 44-letnik podiral smreko, ki jo je pred tem navezal na drugo drevo. Ko je prežagal deblo na višini približno enega metra, se je drevo prevrnilo tako, da je odžagani del oškodovanca zadel in stisnil ob steno drvarnice, ki je postavljena v neposredni bližini drevesa. 

Zaradi tega je oškodovanec utpel tako hude poškodbe glave in prsnega koša, da je na kraju umrl. 

Pokojni pri delu ni uporabljal varnostne oziroma zaščitne opreme. Tuja krivda je bil za ogledom kraja dogodka izključena. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

delovna nesreča zalog podiranje dreves
Naslednji članek

Policisti zasegli drogo in dve starejši puški

Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306