Pri Poreču iz morja izvlekli truplo: ali gre za pogrešanega Slovenca?

Istrska policija je sporočila, da so okoli poldneva dobili obvestilo službe za iskanje in reševanje na morju, da so navtiki v morju pred Porečem opazili truplo, ki plava na morju. Pripadniki pomorske policije so nato na devetih navtičnih miljah od poreškega pristanišča našli in iz morja potegnili truplo moškega, je pojasnila tiskovna predstavnica istrske policije Nataša Vitasović.

Vitasovićeva ni mogla potrditi, ali gre za pogrešanega 47-letnega slovenskega državljana, ki je v četrtek ob približno 18.15 v bližini avtokampa v Vrsarju padel z vodnega skuterja. Dodala je, da bodo to ugotovili s preiskavo.

Slovenca sicer že vse od četrtka z več kot desetimi čolni iščejo pripadniki pomorske policije, dve reševalni ladji puljske luške kapitanije, potapljači in gasilci. Kot je pred dnevi za hrvaški portal 24sata.hr povedala Dolores Brenko Škerjanc iz luške kapitanije, je imel moški s sabo dva otroka. Enega je imel ob sebi na vodnem skuterju, drugega pa zadaj na gumijastem obroču.