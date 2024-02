Pri prečkanju grape zdrsnil v globino, truplo našli med rutinskim letom

Pokojni naj bi se v zadnjih dneh gibal po planinskih poteh na severni strani Karavank na območju Avstrije. Aktivnosti v zvezi iskanja pogrešanega so izvajali slovenski policisti kot tudi avstrijski varnostni organi, so sporočili iz PU Kranj.

Okoliščine kažejo, da je pokojnik pri prečkanju manjše grape zdrsnil v globino. Nesreča se je zgodila pod snežno mejo, na kopnem terenu, ki pa je na kraju strm in tudi spolzek. V zadnjih dneh so bile na tej višini tudi nizke temperature in obsežnejše padavine.

Na kraju je aktivnosti izvajala helikopterska posadka z Brnika s policistom gorske enote in reševalci iz društva GRS Mojstrana. Pokojnik je bil s helikopterjem Slovenske policije prepeljan v dolino. Policisti bodo o vseh okoliščinah dogodka obveščali pristojno državno tožilstvo.

Policisti poudarjajo, da so razmere v visokogorju nevarne. "Čeprav se na pogled zdi, da so razmere varne, je stanje diametralno nasprotno. Teren v visokogorju je ponekod leden, potrebna je zimska gorniška oprema, veliko izkušenj in maksimalna previdnost. Posamezna območja so nevarna tudi zaradi opasti in klož. Previdno ravnajte tudi turni smučarji," so zapisali v sporočilu za javnost.