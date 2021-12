Okoli 14.30 so prebivalci Jelendola v reki Tržiška Bistrica opazili neodzivno osebo ter o tem obvestili gasilce. Na kraju so posredovali gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Jelendol in Gasilsko reševalne službe Kranj, ki so osebo s tehničnim posegom potegnili iz vode ter predali reševalcem nujne medicinske pomoči Tržič.

Reševalci so začeli z oživljanjem, vendar pa jim osebe ni uspelo rešiti. Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, je bil aktiviran tudi helikopter Slovenske vojske z dežurno ekipo helikopterske nujne medicinske pomoči.

Kot so sporočili s PU Kranj, so policisti na območju Jelendola obravnavali smrt moškega, ki je pri prečkanju zasnežene lesene brvi padel v reko, se pri tem poškodoval in umrl. Brv je bila nezavarovana in deloma poškodovana, na njej pa je bil sneg, ki je prekrival poškodbe brvi, so za nas pojasnili na kranjski policijski upravi.

Policisti so bili sicer o dogodku obveščeni ob 14.30, domnevajo pa, da se je nesreča zgodila v času od dopoldneva naprej. Okoliščine kažejo, da je šlo za nesrečo.

Policisti so odredili obdukcijo umrlega ter opravili tudi ogled kraja. Tujo krivdo so ob tem izključili.