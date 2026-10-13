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Črna kronika

Pri predelanem mopedu izmerili skoraj 100 km/h

Ljubljana, 13. 10. 2026 07.25 pred 37 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Ne.M.
Policisti so pri predelanem mopedu izmerili hitrost 99,9 km/h

Ljubljanski policisti so ustavili voznika mopeda, ki je na preizkusu hitrosti na valjih dosegel hitrost kar 99,9 km/h. Ob tem so opozorili, da predelava ne pomeni, da je vozilo temu prilagojeno tudi tehnično in varnostno. Ker so vozniki mopedov med najbolj ranljivimi udeleženci prometa, na nevarnosti posebej opozarjajo starše mladostnikov.

Ljubljanski prometni policisti so pri nadzoru cestnega prometa ustavili voznika mopeda, ki je na preizkusu hitrosti na valjih dosegel hitrost kar 99,9 km/h. S PU Ljubljana so sporočili, da je takšna hitrost za moped izjemno nevarna.

"Predelava, ki omogoča bistveno višjo hitrost, ne pomeni, da je vozilo temu tudi prilagojeno glede drugih tehničnih lastnosti in varnosti," so še zapisali.

Pri takšni hitrosti namreč lahko že majhna napaka, nepričakovana ovira ali izguba nadzora nad vozilom povzroči hudo prometno nesrečo. "Vozniki mopedov so med ranljivejšimi udeleženci cestnega prometa, saj jih pred posledicami trčenja ne varuje karoserija, kot jo imajo osebni avtomobili. Posledice padca ali trčenja so zato lahko zelo hude, še posebej pri visokih hitrostih," opozarjajo na Policiji. Ob tem poudarjajo, da predelani mopedi ne ogrožajo le svojih voznikov, temveč tudi druge udeležence v cestnem prometu, zlasti pešce in kolesarje ter druge voznike.

Policisti so pri predelanem mopedu izmerili hitrost 99,9 km/h
Policisti so pri predelanem mopedu izmerili hitrost 99,9 km/h
FOTO: PU Ljubljana

Odgovornost staršev

Posebej opozarjajo starše in skrbnike mladostnikov, ki uporabljajo mopede. Pomembno je, da vedo, kakšno vozilo njihov otrok vozi, ali je tehnično brezhibno in ali ustreza predpisanim pogojem za udeležbo v cestnem prometu. "Zanimanje za tehnične predelave, preizkušanje največje hitrosti in dokazovanje pred vrstniki se lahko hitro sprevržejo v nevarno ravnanje, ki ima lahko nepopravljive posledice," svarijo na Policiji.

Zato svetujejo, naj se starši z otroki odkrito pogovorijo o tveganjih prehitre vožnje in jim jasno sporočijo, da predelave, ki omogočajo preseganje dovoljenih hitrosti, niso nedolžna zabava. Odgovornost za varnost mladih se začne tudi doma, z zgledom, pogovorom in doslednim preverjanjem vozila, ki ga otrok uporablja, izpostavljajo.

Policisti bodo tudi v prihodnje izvajali nadzore nad vozniki mopedov, pri čemer bodo posebno pozornost namenjali tehnični brezhibnosti vozil, nedovoljenim predelavam in spoštovanju cestnoprometnih predpisov. Ob ugotovljenih kršitvah bodo ustrezno ukrepali.

Na Policiji vse voznike mopedov pozivajo, naj ne tvegajo svojega življenja in življenja drugih zaradi hitrosti. "Moped ni namenjen dokazovanju, kdo lahko vozi najhitreje, temveč varnemu in odgovornemu vključevanju v cestni promet," so še zapisali.

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Bebo2
13. 10. 2026 08.15
pravilno! naj preverijo vsakega v črnem!
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