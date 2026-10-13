Pri predelanem mopedu izmerili skoraj 100 km/h

Ljubljanski prometni policisti so pri nadzoru cestnega prometa ustavili voznika mopeda, ki je na preizkusu hitrosti na valjih dosegel hitrost kar 99,9 km/h. S PU Ljubljana so sporočili, da je takšna hitrost za moped izjemno nevarna.

"Predelava, ki omogoča bistveno višjo hitrost, ne pomeni, da je vozilo temu tudi prilagojeno glede drugih tehničnih lastnosti in varnosti," so še zapisali.

Pri takšni hitrosti namreč lahko že majhna napaka, nepričakovana ovira ali izguba nadzora nad vozilom povzroči hudo prometno nesrečo. "Vozniki mopedov so med ranljivejšimi udeleženci cestnega prometa, saj jih pred posledicami trčenja ne varuje karoserija, kot jo imajo osebni avtomobili. Posledice padca ali trčenja so zato lahko zelo hude, še posebej pri visokih hitrostih," opozarjajo na Policiji. Ob tem poudarjajo, da predelani mopedi ne ogrožajo le svojih voznikov, temveč tudi druge udeležence v cestnem prometu, zlasti pešce in kolesarje ter druge voznike.