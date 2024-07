Pri prehitevanju zbil kolesarja, ta je podlegel poškodbam

Iz PU Nova Gorica so sporočili, da so bili v sredo okoli 20. ure obveščeni o prometni nesreči na cesti Grgar–Bate. Na kraju so ugotovili, da je 34-letnik vozil zunaj naselja Grgar in pričel prehitevati drugo osebno vozilo, po prehitevanju je zapeljal v desni pregledni ovinek po nasprotnem smernem vozišču, v tistem trenutku pa je iz smeri Bat proti Grgarju pravilno po svoji strani pripeljal 50-letni kolesar. Oba udeleženca sta bila državljana Slovenije.