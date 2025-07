Pri Primoštenu našli truplo utopljenega Slovenca

V četrtek zvečer so hrvaški reševalci HGSS v Šibeniku prejel klic policije, v katerem so prosili za pomoč pri reševanju turista, ki je padel v morje, poroča Morski.hr. Na kraj dogodka so se odpravili štirje reševalci, kjer so v morju blizu skalnate obale našli truplo moškega.

V intervenciji so sodelovali tudi člani prostovoljnih gasilskih društev Rogoznica in Primošten. Pokojnega so po izvleku iz morja prepeljali na ladjo pomorske policije.

Nedaleč stran od mesta najdbe trupla so pristojni našli jadrnico s slovenskimi oznakami. Po opravljeni obdukciji na oddelku za patologijo Splošne bolnišnice v Šibeniku je policija potrdila, da gre za 47-letnega slovenskega državljana, ki se je utopil.

Znakov, ki bi kazali na to, da je smrt moškega nastopila kot posledica kaznivega dejanja, niso odkrili, še piše na spletni strani policijske uprave.

"Ob tej priložnosti izrekamo iskreno sožalje družini in prijateljem pokojnika," so zapisali pri HGSS Šibenik.