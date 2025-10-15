Svetli način
Črna kronika

Pri pristajanju storila več napak in hudo poškodovana obvisela na drevesu

Kobarid, 15. 10. 2025 08.37 | Posodobljeno pred 33 minutami

9

V Kobaridu se je v torek popoldne pri pristanku huje poškodovala 48-letna jadralna padalka iz Nemčije. Ob prihodu gasilcev PGD Kobarid na kraj je bila jadralna padalka v sedežu in je visela na drevesu ter tožila za bolečinami v predelu hrbta. Policisti so ugotovili, da je Nemka v fazi pristajanja storila več napak.

Nemška jadralna padalka je okoli 15. ure vzletela s hriba Stol na Kobariškem. "V fazi pristajanja je storila več napak (letela je v smeri pihanja vetra, prenizko je izvedla obrat pred pristankom) in posledično izgubila nadzor ter se s padalom zaletela v krošnjo smreke in z desnim bokom zadela ob deblo drevesa pri tamkajšnjem bencinskem servisu," so sporočili novogoriški policisti.

Predvidoma hudo poškodovano nemško državljanko so na kraju oskrbeli reševalci NMP ZD Tolmin, ki so jo nato z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici.

Policija je o dogodku obvestila preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča, okrožno državno tožilko v Novi Gorici in pristojne v službi za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov. Glede na sedanja ugotovljena dejstva so policisti Policijske postaje Bovec tujo krivdo izključili in bodo o dogodku pisno seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

daiči
15. 10. 2025 09.10
nikol jh nebo izucil
sivabrada
15. 10. 2025 09.06
Verjetno so ji izmerili tudi preveliko hitrost. :)
bc123456
15. 10. 2025 08.58
+1
VSE PO NAAVODILIH PAMETNJAKOVIČA POKLULARJA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
proofreader
15. 10. 2025 08.55
+6
Ni vsak za vse.
Rothschild1
15. 10. 2025 08.54
+6
Ojoj, kaj so policaji spesnili. Ob taksnem stevilu nesrec, bi se pa sedaj ze lahko malo izobrazili in napisali normalno sporocilo za javnost 🤷‍♀️
ptuj.si
15. 10. 2025 08.51
+4
Se zgodi.
Dooomer
15. 10. 2025 08.51
+2
Ba_ba bi bla uhka že mau bl brihtna pr teh letih.
Darko32
15. 10. 2025 08.47
+5
Najbolj smešno je to, da so POLICAJI od oka napisali neko poročilo in potem se čudimo, če gre vse v maloro.
modelx
15. 10. 2025 08.47
+1
verjetno je kriv ruski dron, ki se mu je skušala izogniti
