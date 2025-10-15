Pri pristajanju storila več napak in hudo poškodovana obvisela na drevesu

Nemška jadralna padalka je okoli 15. ure vzletela s hriba Stol na Kobariškem. "V fazi pristajanja je storila več napak (letela je v smeri pihanja vetra, prenizko je izvedla obrat pred pristankom) in posledično izgubila nadzor ter se s padalom zaletela v krošnjo smreke in z desnim bokom zadela ob deblo drevesa pri tamkajšnjem bencinskem servisu," so sporočili novogoriški policisti.

Predvidoma hudo poškodovano nemško državljanko so na kraju oskrbeli reševalci NMP ZD Tolmin, ki so jo nato z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici.

Policija je o dogodku obvestila preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča, okrožno državno tožilko v Novi Gorici in pristojne v službi za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov. Glede na sedanja ugotovljena dejstva so policisti Policijske postaje Bovec tujo krivdo izključili in bodo o dogodku pisno seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.