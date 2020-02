Pri prodaji barke Južnoafričana ogoljufala za 168.000 evrov

Kriminalisti so v preiskavi ugotovili, da sta moška Južnoafričana z lažnimi prikazovanjem in prikrivanjem dejanskih okoliščin spravila v zmoto, da je ta 74-letniku plačal 156.500 evrov kupnine za barko in 33-letniku pa 11.500 evrov za posredovanje pri prodaji. Osumljenca sta oškodovanca spravila v zmoto s tem, da sta mu zagotovila, da je edini lastnik barke 74-letni Slovenec, čeprav sta oba vedela, da so lastniki barke še njegova žena in sin.

Sin osumljenega se s prodajo barke nato ni strinjal, prav tako pa tudi ni dobil poplačanega svojega deleža od prodaje barke. Na sodišču v Reki na Hrvaškem je tako dosegel izdajo začasne odredbe, da se do razjasnitve okoliščin prodaje barka ne sme uporabljati in premikati.