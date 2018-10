Pri sebi imel 300 gramov konoplje in več tisoč evrov v gotovini

Ljubljanski policisti so v petek na Tacenski cesti v Ljubljani med kontrolo 33-letnemu vozniku zasegli okoli 300 gramov prepovedane konoplje in 2750 evrov gotovine. Policija je zasegla tako vozilo kot omenjene predmete, osumljencu pa so odvzeli prostost. Na podlagi odredbe sodišča so opravili tudi hišno preiskavo na njegovem domu v okolici Ljubljane ter odkrili prirejen prostor za gojenje konoplje, pripomočke za gojenje in približno en kilogram konoplje. Preiskali so vozilo ter odkrili še dodatnih 4.000 evrov gotovine, v bankovcih po 100 in 50 evrov.