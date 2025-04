Pri sebi imel konopljo, doma še amfetamin

Osumljencu kaznivega dejanja s področja prepovedanih drog so odvzeli prostost. Pridobili so odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu, kjer biva 36-letnik. "Našli in zasegli so še 100 gramov bele prašnate snovi, za katero obstaja sum, da gre za amfetamin in dve digitalni tehtnici s sledmi belega prahu," so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Zasežene snovi so poslali v analizo, zoper 36-letnika pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.