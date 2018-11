Pri sečni drevja umrl 64-letnik

V soboto so bili ob 11.28 uri policisti OKC PU Nova Gorica obveščeni o nesreči pri delu v gozdu na območju naselja Jazne, v kateri je ena oseba podlegla telesnim poškodbam. Na kraj nesreče so bili poslani policisti PP Idrija. Ti so ugotovili, da sta dva občana, stara 64 in 42 let, v hribovitem pobočju v lastnem gozdu izvajala sečnjo drevja.

64-letnik je sekal drevje, 42-letnik pa je s pomočjo kmetijskega traktorja pod strmim pobočjem vlekel posekano drevje na drugo stran lokalne ceste Otalež–Spodnje–Jazne.

Okoli 11.20 ure je 64-letni moški odšel približno sto metrov stran v gozd z

namenom, da bi posekal drevo. Nekaj minut zatem je 42-letnik zaslišal čuden zvok motorne žage in nato stekel proti mestu, kjer je 64-letnik podiral drevje. Slednjega je našel na omenjenem kraju ležečega na hrbtu. Znakov življenja ni kazal.

Idrijski policisti so kasneje še ugotovili, da se je v času podiranja drevesa, ki je padala po pobočju navzdol, 64-letnik odmaknil nazaj približno dva metra. Takrat pa se je z njegove hrbtne strani dokončno izruvalo razmajano drevo, ki je prej viselo napeto navzdol, in ga pri padcu zadelo v glavo. Med delom ni uporabljal zaščitne čelade. Hudim telesnim poškodbam je 64-letnik podlegel na kraju nesreče.

Kasneje je na kraju dogodka zdravnik ZD Idrija lahko žal le potrdil njegovo smrt in odredil sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani. V zvezi s tragično nesrečo je policija obvestila tudi pravosodne organe. Policisti PP Idrija so tujo krivdo izključili in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Zaradi izredno nevarnega in strmega pobočja so pomoč na kraju reševalcem in policistom nudili gasilci PGD Cerkno.