Pri sečnji dreves deblo padlo na moškega, ki je na kraju umrl

74-letni moški je skupaj z 73-letnim lastnikom gozda izvajal sečnjo dreves. Pri tem je odžagano deblo drevesa padlo na starejšega moškega in ga tako hudo poškodovalo, da je na kraju umrl.

Policisti, dežurni preiskovalni sodnik in tožilec so opravili ogled kraja nesreče in nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma povzročitve smrti iz malomarnosti. O dogodku in vseh ugotovitvah ter okoliščinah bodo obvestili pristojno tožilstvo.