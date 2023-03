Pri sečnji dreves umrl 74-letni moški

Ljubljanski policisti so bili o nesreči obveščeni okoli 10.30. Opravili so ogled kraja, ki sta se ga udeležila dežurni preiskovalni sodnik in tožilec, sedaj pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti.

Ob tem policisti svetujejo pozornost pri sečnji dreves in čiščenju gozdnih površin. "V gozd se ne odpravljajte sami, upoštevajte pravila varnosti pri delu, usposobite se za varno delo z motorno žago ter uporabljajte vso potrebno zaščitno opremo (čelado z glušniki, proti-vrezno obutev in hlače). Svetujemo, da zahtevna in nevarna opravila prepustite usposobljenim osebam. Tudi ostali obiskovalci gozdov pazite na lastno varnost in se ne gibajte pod podrtim drevjem!" so izpostavili.