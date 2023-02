Pri sečnji v gozdu se je prevrnil traktor, ena oseba umrla

Ob 13.36 se je v naselju Trlično v občini Rogatec pri sečnji v gozdu na osebo prevrnil traktor.

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, so gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina in PGD Dobovec pri Rogatcu zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili preminulo osebo izpod traktorja, odklopili akumulator in nastavili pivnike za razlito olje in nafto.

O dogodku so bile obveščene pristojne službe.