Pri sestopu s Triglava umrl 73-letni planinec, padel 50 metrov v globino

Policisti PU Nova Gorica so bili o gorski nesreči v Julijskih Alpah obveščeni v soboto okoli 14. ure. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dogodka so ugotovili, da je 73-letni planinec sestopal z vrha Triglava preko Bovške škrbine, kjer mu je pri sestopu zdrsnilo preko previsa. Padel je okoli 50 metrov v globino v vznožje Bovške škrbine, nato pa je še približno 20 metrov drsel po snežišču ter v izteku negibno obležal.

Moški je zaradi hudih poškodb umrl na kraju, našli so ga na nadmorski višini okoli 2400 metrov. Na kraju so posredovali člani dežurne ekipe GRS z Brnika s helikopterjem Slovenske vojske, ki so pokojnega odpeljali v Trento.

Zdravnik je odredil sanitarno obdukcijo, ki jo bodo opravili na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili natančen vzrok smrti.

Policisti so tujo krivdo izključili in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih obvestili okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.