Pri sestopu z Grintovca umrla planinka

Pri sestopu z Grintovca je danes dopoldan zaradi zdrsa s poti in padca čez steno umrla planinka. Pot je na kraju prekrita s pomrznjenim snegom, je sicer označena, ampak slabo prehojena in nevarna.

Za hojo je pokojna uporabljala neustrezno opremo - tako imenovane 'kramžarje' oziroma verige, ki ni primerna za visokogorje in aktualne razmere, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Okoliščine na kraju kažejo na gorsko nesrečo. Obravnavali so jo policisti gorske policijske enote. Pokojno planinko je z gore odpeljal vojaški helikopter.

Nevarnost bo v gorah vztrajala še kar nekaj časa

Ob tragični nesreči policija znova opozarja, "da v gorah pazite kam in kako stopate. Imejte ustrezno opremo, ki se jo naučite uporabljati, še preden jo potrebujete. Pozanimajte se kam greste in kakšne so razmere na tistem območju. Ne zahajajte s poti. Markacije so lahko pod snegom. Poti so večinoma prekrite s pomrznjenim snegom in ledom. Razmere so nevarne. Ne izpostavljajte se nevarnostim in pazite pri prečenju grebenov ter na izpostavljenih območjih. Pozorni bodite na plazovitih območjih in se jim raje izognite. Glede na trenutne razmere bo velika nevarnost v gorah vztrajala še kar nekaj časa."