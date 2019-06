Pri Šibeniku pogrešajo 58-letnega Slovenca

Na območju Šibenika pogrešajo 58-letnega slovenskega državljana, je potrdila šibeniško-kninska policijska uprava. Kot so dodali, poteka intenzivna iskalna akcija, v katero so vključeni tudi policijski potapljači in pripadniki gorske reševalne službe.

Tiskovna predstavnica šibeniške policije Marica Kosor je povedala, da so člani posadke slovenskega plovila obvestili policijo, da se pogrešani 58-letnik v nedeljo zjutraj ni pojavil. Plovilo s slovensko posadko je v marini Mandalina pri Šibeniku, je poročal spletni portal morski.hr. Kosorjeva je dodala, da moškega iščejo s policijskim plovilom, na katerem so tudi potapljači. Obalo pregledujejo gorski reševalci.