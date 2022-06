Pri Škofji Loki čebele popikale dve osebi, ena umrla

Dogodek se je zgodil danes okoli 9.25. Gasilci PGD Bukovica so osebama nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev. Reševalci NMP Škofja Loka so eno osebo oskrbeli na kraju dogodka.

Drugo osebo so s helikopterjem Slovenske vojske in dežurno ekipo HNMP na Brniku peljali v nadaljnjo oskrbo v ljubljanski klinični center, a je oseba med letom umrla.

Na PU Kranj so pojasnili, da so škofjeloški policisti obravnavali smrt moškega pri nesreči prevnitve panjev. Okoliščine kažejo, da sta dva odrasla moška urejala panje na paši, ko se jih je nekaj prevrnilo. Čebele so oba večkrat popikale. Za enega od njiju so bili piki žal usodni.