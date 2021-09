Pri skoku base na pobočju Rakove špice umrl moški

Malo po 13. uri se je na pobočju Rakove špice v občini Kranjska Gora oseba z opremo za base jump ena oseba smrtno ponesrečila.

Gorski reševalci GRS Kranjska Gora so s pomočjo dežurne ekipe GRS Brnik in helikopterjem LPE dvignili preminulega z nedostopnega terena, ga prepeljali v dolino in ga predali pristojnim službam, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Base je angleška kratica za Building (zgradba), Antenna (antena – nenaseljen stolp), Span (most, obok, kupola), in Earth (klif ali katerakoli druga naravna formacija). V številnih državah je ta zvrst padalstva prepovedana, zato se številni padalci z njo ukvarjajo ilegalno. Skoki base so ekstremna zvrst padalstva, varne skoke so zmožni opravljati le izkušeni padalci.

Pri tovrstnih skokih se uporablja posebne padalske nahrbtnike in poseben način zlaganja padala. V padalskem nahrbtniku, narejenem za base skoke, ni rezervnega padala.