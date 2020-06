Pri Slovenskih Konjicah se je prevrnilo vozilo, ki je prevažalo perutnino

Malo pred 14. uro se je v naselju Dobrnež pri Slovenskih Konjicah zaradi neprilagojene hitrosti prevrnilo tovorno vozilo, ki je prevažalo živo perutnino. V nesreči je bil lažje poškodovan voznik tovornega vozila, so potrdili na PU Celje.

Gasilci PGD Slovenske Konjice so zavarovali kraj nesreče, nudili prvo pomoč vozniku, posuli razlite motorne tekočine, preprečili odtekanje v obcestni jarek in odklopili akumulator, so zapisali pri Upravi za zaščito in reševanje.