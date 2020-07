Pri Šobcu prometna nesreča avtobusa in treh vozil

Policisti obravnavajo prometno nesrečo na cesti Lesce – Bled v kateri so bili udeleženi avtobus in tri vozila. Po prvih podatki ne gre za hujšo nesrečo. Posledice so odstranjene, cesta je ponovno odprta, policijski postopek pa na kraju še poteka.

Pri križišču za Šobec policisti obravnavajo prometno nesrečo. Trenutno je znano, da so bili vanjo udeleženi avtobus, kombi in dve osebni vozili. Na avtobusu ni nihče poškodovan, prav tako se niso huje poškodovali ostali udeleženci nesreče, nam je pojasnil predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave (PU) Kranj Bojan Kos. Promet tje sprva potekal izmenično enosmerno, zdaj so posledice odstranjene, cesta je odprta. "Postopek na kraju pa še poteka, zato bomo ugotovitve sporocili po končanem ogledu," so sporočili s PU Kranj.