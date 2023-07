Pri spravilu sena se je prevrnil traktor, moški umrl na kraju

Nekaj po 19.30 uri so v Lokah, občina Tabor, zaradi nesreče traktorja pri spravilu sena posredovali gasilci PGE Celje, PGD Loke, PGD Ojstriška vas-Tabor in PGD Kapla Pondor. Traktor se je pri opravilu prevrnil, občan pa je pri tem utrpel hujše poškodbe, zaradi katerih je na kraju dogodka umrl, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Gasilci so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in nudili pomoč ostalim službam.