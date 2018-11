Po spustu s Kredarice izginil v neznano

"Svojci so nas obvestili, da od nedelje pogrešajo Uroša Šunto iz Boštanja,"so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Na podlagi prvih zbranih informacij in ugotovitev se je pogrešani v nedeljo zjutraj odpeljal v dolino Vrat, od tam pa peš odšel na Triglav."Okoli 14. ure naj bi se s Kredarice odpravil v smeri Vrat. Že v ponedeljek je na območju Vrat potekala iskalna akcija, v kateri so sodelovali policisti Policijske uprave Kranj, gorski reševalci in vodniki psov, vendar pogrešanega niso našli. Aktivnosti za iskanje pogrešanega se nadaljujejo," je sporočila predstavnica novomeških gasilcev Alenka Drenik.

Uroš Šunta je visok okoli 175 cm in ima temne skodrane lase. Oblečen naj bi bil v temne hlače in temno jakno, uporabljal naj bi modro zaščitno čelado in nosil temen nahrbtnik. "Kdor bi pogrešanega videl ali karkoli vedel o njegovem izginotju, prosimo, da o tem obvesti policiste na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200," še naprošajo na PU Novo mesto.