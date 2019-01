Pri trdnjavi Predel se je zagozdilo romunsko tovorno vozilo

Ob 9.17 so bili novogoriški policisti obveščeni, da je na cesti med Predelom in naseljem Log pod Mangartom oziroma pri trdnjavi na Predelu zagozdilo tovorno vozilo z romunskimi registrskimi številkami.

Na kraju dogodka so policisti PP Bovec ugotovili, da je voznik 40-tonskega sedlastega vlačilca pripeljal iz Italije in kljub zasneženemu vozišču z vožnjo nadaljeval proti naselju Log pod Mangartom. Med vožnjo na omenjeni relaciji je v bližini trdnjave Predel romunsko tovorno vozilo na zasneženem vozišču zaneslo tako, da se je zagozdilo oziroma 'naslonilo' na obcestni zid. Na omenjeni kraj so bili napoteni tudi tamkajšnji gasilci in delavce cestnega podjetja. Omenjeno vozilo so uspeli rešiti iz omenjenega položaja, tako da je bila cesta ob 10.12 ponovno normalno prevozna za promet. Policisti so vozniku tovornega vozila, ki je državljan Romunije, zaradi kršitev Zakona o pravilih cestnega prometa izrekli globo.