Pri delu v gozdu umrl traktorist

Po do sedaj zbranih obvestilih se je dogodek v gozdu zgodil pri vleki debla podrtega drevesa, so sporočili s PU Ljubljana. Traktor se je pri tem prevrnil in pod seboj ukleščil voznika, ki je zaradi poškodb na kraju umrl. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.