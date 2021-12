Pri Vrhniki nalet štirih vozil, nastal dolg zastoj

Ob 6.40 je na primorski avtocesti, med izvozoma Logatec in Vrhnika, prišlo do naleta štirih osebnih vozil. Gasilci GB Ljubljana, PGD Logatec in PGD Stara Vrhnika so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje na vozilih ter posuli razlite motorne tekočine. V nesreči je bila ena oseba poškodovana. Oskrbeli so jo reševalci NMP ZD Logatec ter jo prepeljali v UKC Ljubljana.

Zaprt je prehitevalni pas. Nastal je zastoj, dolg osem kilometrov. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Unec - Logatec - Vrhnika.