Pri vzletu se je smrtno ponesrečil jadralni padalec

Nesreča se je zgodila danes dopoldne. Ekipa nujne medicinske pomoči iz Tržiča in tržiški gorski reševalci so mu nudili nujno medicinsko pomoč, a je ponesrečeni kljub temu na kraju nesreče umrl, so sporočili iz državnega centra za obveščanje.

Ob pomoči helikopterja Slovenske vojske in dežurne ekipe helikopterske nujne medicinske pomoči na Brniku so pokojnika prepeljali v dolino, kjer so ga prevzeli delavci pogrebne službe.