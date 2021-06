Kot poroča Uprava za zaščito in reševanje, se je ob 16.32 na območju Kozje planje in Lepoče v občini Bovec pri zasilnem pristanku poškodoval jadralni padalec. Posredujejo gorski reševalci GRS Bovec ter posadka s helikopterjem Letalske policijske enote z dežurno ekipo GRS na Brniku. Odpeljali so ga v bolnišnico.